Spalletti wordt onderworpen aan vragenvuur over Modric: ‘Ik droom mee’

Internazionale zegevierde zaterdagavond in het kader van de International Champions Cup met minimaal verschil over Olympique Lyon. Na afloop van de krachtmeting in Lecce (1-0) werd Luciano Spalletti zoals verwacht volop aan de tand gevoeld over de eventuele komst van Luka Modric. Het management van de Kroaat zou hebben geinsinueerd dat er een opening is, maar Real Madrid weigert vooralsnog alle medewerking.

“Een voetballer van een dergelijk kaliber zou voor elke club belangrijk zijn, ook voor ons”, erkende Spalletti op een persconferentie. “Ik blijf met de supporters meedromen. Wat er ook gebeurt, we hebben alle middelen in huis om op elke situatie voorbereid te zijn. De transfermarkt is nog enkele weken open en ik zou op het allerlaatste moment zonder meer de komst van Lionel Messi accepteren. Zonder gekheid, de club werkt achter de schermen consistent en serieus om onze gedachten werkelijkheid te laten worden.”

Volgens voorzitter Florentino Pérez van Real Madrid is een vertrek van de middenvelder nagenoeg uitgesloten. Pérez wees afgelopen donderdag op de transferclausule van Modric, die 750 miljoen euro bedraagt. Dat bedrag zal Inter moeten overmaken, zo geeft de preses aan. “De enige manier waarop een vertrek van Modric mogelijk is, is als iemand 750 miljoen euro betaalt”, verzekerde de sportbestuurder, die na Cristiano Ronaldo niet nog een smaakmaker wil laten gaan. Modric heeft nog een contract voor twee seizoenen in het Santiago Bernabéu.

Spaanse media verzekeren dat Modric een oude belofte van Pérez niet is vergeten. De preses zou namelijk hebben aangegeven dat de 32-jarige Kroaat transfervrij mocht vertrekken als Real Madrid de Champions League driemaal op rij zou winnen. Het is onduidelijk wanneer Pérez deze uitspraak zou hebben gedaan en of deze op waarheid berust.

Modric maakte medio 2012 voor minimaal dertig miljoen euro de overstap van Tottenham Hotspur naar Real Madrid. Met het eventuele aantrekken van Modric heeft Inter een antwoord op de transfer van Ronaldo naar Juventus. Bij Inter zou Modric landgenoten als Marcelo Brozovic, Ivan Perisic en Sime Vrsaljko treffen. Laatstgenoemde is voor minimaal 6,5 miljoen euro gehuurd van Atlético Madrid en kan daarna voor 17,5 miljoen euro worden overgenomen.