Zoet baalt: ‘Feyenoord is niet naar Eindhoven gekomen om te voetballen’

PSV greep zaterdagavond naast de eerste prijs van het seizoen. De ploeg van Mark van Bommel verloor in de strijd om de Johan Cruijff Schaal na strafschoppen van Feyenoord, nadat de reguliere speeltijd geen doelpunten had opgeleverd. De nederlaag kwam hard aan bij Jeroen Zoet, die in de strafschoppenreeks twee penalty’s keerde.

“Ik baal hiervan. Ik pak twee penalty's en in de wedstrijd zelf pak ik ook nog een bal”, vertelde Zoet in gesprek met FOX Sports. “Ik denk dat wij domineerden. Feyenoord is hier niet heengekomen om te voetballen. Daarom speelden ze ook met Eric Botteghin, denk ik, en niet met Sven van Beek. Wij hebben ook niet veel gecreëerd, dat is waar.”

“Wij moeten er doorheen om kansen te krijgen. De paar kansen die we krijgen, moeten er dan in. Je zag zelf dat wij vandaag het spel hebben gemaakt. Het verbeterpunt is inderdaad ruimtes vinden en kansen krijgen.” Nick Viergever is na André Ooijer de tweede speler ooit die de Johan Cruijff Schaal verliest met drie verschillende clubs: AZ, Ajax en PSV. “Natuurlijk is het zuur. Kijk, je speelt niet veel finales. Die wil je altijd winnen. Als je er staat eenmaal, dan sta je met fijner gevoel als je die prijs hebt gepakt”, vertelde de verdediger aan Omroep Brabant.

“Maar ik denk dat we er alles aan gedaan hebben vandaag”, vervolgt Viergever. “We hebben initiatief genomen. Feyenoord zakte ver in, liet het spel aan ons. Bij vlagen hebben we het PSV gezien wat we willen zien. Natuurlijk zijn er zat verbeterpunten, we zijn er nog lang niet. Maar we hebben de lijn ingezet die we willen zien.”

Pablo Rosario, die in de basis startte en zijn strafschop miste, zit in ieder geval niet bij de pakken neer, nu de eerste kans op een prijs is misgelopen. “Het is heel zuur, maar we hadden recht op meer. Ons spel heeft in ieder geval veel te bieden, dat nemen we mee naar volgende week tegen FC Utrecht. Dan moeten we er gewoon weer staan met z’n allen”, benadrukte de verdediger in gesprek met het Eindhovens Dagblad.