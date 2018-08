Miljoenenaankoop van PSV lijkt na dubbelslag klaar voor ‘Feyenoord’

Maximiliano Romero lijkt klaar voor zijn officiële debuut in het eerste van PSV. De aanvaller, die in de voorbereiding al meedeed tegen Neuchâtel Xamax (1-1), speelde vrijdag mee namens Jong PSV tegen Jong AZ (4-3 zege) en kwam tweemaal tot scoren. Romero werd, met de strijd om de Johan Cruijff Schaal van zaterdag in het achterhoofd, na een uur gewisseld.

Romero tekende in de eerste helft voor twee doelpunten. Hij tikte de bal uit een rebound binnen en maakte zo de 1-1; in de slotfase van de eerste helft maakte de Argentijn er 3-2 van. Na zijn wissel in de tweede helft zou het uiteindelijk 4-3 worden. Behalve Romero scoorden Albert Gudmundsson en Cody Gakpo voor PSV. Namens AZ kwamen Kai Koreniuk (twee keer) en Justin de Haas tot scoren.

Op De Herdgang maakte Jong PSV-trainer Dennis Haar gebruik van vijf spelers van het eerste elftal: naast Romero waren dat Albert Gudmundsson, Ramon Pascal Lundqvist, Cody Gakpo en aanvoerder Armando Obispo. Laatstgenoemde viel na tien minuten echter geblesseerd uit. Ondertussen lijkt Romero klaar voor een invalbeurt tegen Feyenoord; de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal begint zaterdag om 18.00 uur.

Romero zou eigenlijk pas deze zomer naar PSV verhuizen. De Eredivisie-club slaagde er echter in om hem in januari al te huren van Vélez Sarsfield om hem vervolgens na het afgelopen seizoen voor ruim tien miljoen euro definitief over te laten komen. Zo zou hij in een half jaar tijd al kunnen wennen bij zijn nieuwe club. Door een bovenbeenblessure is dat echter nog niet helemaal gelukt.