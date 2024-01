Voormalig PSV-spits Maximiliano Romero is overbodig en maakt huurtransfer

Maximiliano Romero gaat Racing Club verlaten. De Argentijnse spits is volgens diverse Zuid-Amerikaanse media hard op weg naar Peñarol, de nummer twee van Uruguay vorig seizoen. Peñarol heeft een optie tot koop bedongen in de onderhandelingen.

Romero is in Nederland bekend om zijn periode bij PSV. De goaltjesdief werd met hoge verwachtingen in 2019 overgenomen van Vélez Sarsfield. De Eindhovenaren betaalden minimaal tien miljoen euro voor de nu 24-jarige Romero, die dat prijskaartje nooit wist waar te maken.

Romero kampte in zijn tijd bij PSV veelvuldig met blessureleed. Met name aan het begin van het seizoen 2020/21 ging het mis. In het Europa League-duel met het Sloveense NS Mura liep Romero een ernstige knieblessure op. Een hard gelag voor de aanvaller, die in de week daarvoor eindelijk zijn plaats in de spits leek te veroveren met de winnende goal in blessuretijd tegen FC Emmen.

Romero kwam uiteindelijk in 17 wedstrijden in actie voor PSV, waarin hij één treffer maakte en twee assists in huis had. Romero, die er in 2020 al een verhuurperiode aan Vélez op had zitten, werd in 2022 verhuurd aan Racing Club, inclusief de verplichting om hem definitief over te nemen voor 2,5 miljoen euro.

Romero kwam tot op heden tot 62 duels voor Racing, waarin hij goed was voor 10 goals en 7 assists. Gezien de komst van Adrián Martínez en Maximiliano Salas én de aanwezigheid van Roger Martínez, is Romero overbodig geworden.

Een vertrek van Romero bij Racing Club zat er al even aan te komen. In het laatste deel van vorig seizoen was eerste keus Roger Martínez geblesseerd. Niet Romero, maar de 37-jarige Gabriel Hauche kreeg de voorkeur in de punt van de aanval. Bovendien keerden de supporters van Racing zich tegen Romero, die in de ogen van de hinchas zwaar tegenviel.

Olé sprak enkele dagen nog over een waarschijnlijke transfer naar Argentinos Juniors, maar het lijkt nu dus naar alle waarschijnlijkheid Peñarol te worden. De Uruguayaanse topclub huurt Romero tot het einde van het seizoen en bedingt daarbij een optie tot koop. De hoogte van dat bedrag is vooralsnog onbekend, weet Olé.

