Teamgenoot spreekt Özil tegen: ‘Hij was absoluut niet slachtoffer van racisme’

Mesut Özil heeft onlangs besloten om niet meer uit te komen voor de nationale ploeg van Duitsland. De middenvelder van Arsenal was naar eigen zeggen slachtoffer van ‘racisme en respectloosheid’ en voelde weinig steun van de Duitse voetbalbond en vooral voorzitter Reinhard Grindel. Manuel Neuer, teamgenoot van Özil bij die Mannschaft, stelt echter dat er van racisme geen sprake was.

De doelman was samen met Özil actief op het voor Duitsland teleurstellend verlopen WK in Rusland. Neuer erkent dat Özil het niet makkelijk had met de ontstane heisa nadat de spelmaker op de foto was gegaan met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, maar stelt tegenover diverse Duitse media vast dat er geen sprake is van racisme. “Het is een delicate zaak, maar Mesut was absoluut niet het slachtoffer van racisme.”

“Er is al veel gezegd en geschreven over de hele zaak. We hebben er altijd alles aan gedaan om alle spelers goed te laten integreren in de groep. Dat Mesut stopt als international is een individuele beslissing. Elke speler moet zijn redenen vinden en hij heeft ze gevonden. Uiteraard aanvaarden we zijn keuze ook", zegt de doelman van Bayern München.

Ilkay Gündogan raakte net als Özil in opspraak na een foto met de president van Turkije, maar de middenvelder van Manchester City is tot op heden nog altijd beschikbaar voor de nationale ploeg van Duitsland. “Als die twee of alle spelers geweldig hadden gepresteerd op het WK, dan zouden we hier niet staan en er nu zo over praten”, besluit Neuer.