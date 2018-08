AZ mist topscorers: ‘Maar in principe zijn we goed genoeg om te winnen’

John van den Brom had er vertrouwen in dat AZ de 2-0 nederlaag tegen Kairat Almaty weg zou poetsen. “Het was heel matig, maar dat geeft ook hoop. We kunnen veel beter en als dat er uitkomt, dan is het te doen”, vertelde de trainer op de persconferentie. En: “Op basis van de training deze week heb ik er vertrouwen in.”

AZ kwam na een klein half uur op achterstand toen Bauyrzhan Islamkhan een strafschop benutte na een overtreding van Marco Bizot. De Alkmaarders bogen die stand om in een overwinning, maar de 2-1 zege was niet genoeg om verder te kunnen bekeren. “Wij vielen aan, kregen kansen, zagen een doelpunt afgekeurd en dan gaat het ineens mis. In mijn ogen was het ook nog een onterechte strafschop”, aldus Van den Brom.

“Daarna hadden we nog wel het initiatief, maar in plaats van twee moesten we ineens vier doelpunten maken. Dat was te veel gevraagd. Onze tegenstander heeft het wat men noemt professioneel uitgespeeld. Nee, niet met mooi voetbal. We mogen het ze misschien niet eens kwalijk nemen. Bovendien, en daar moeten we ook eerlijk in zijn, hebben ze gewoon goed verdedigd”, vertelt de trainer voor de camera van RTL7.

Van den Brom zag in de zomer enkele belangrijke spelers vertrekken, onder wie Alireza Jahanbakhsh en Wout Weghorst. Dat wil de oefenmeester echter niet als excuus aanvoeren: “In principe zijn we goed genoeg om dit Kairat te verslaan.” De volgende wedstrijd van AZ wordt op 12 augustus afgewerkt; dan komt NAC Breda naar het AFAS Stadion.