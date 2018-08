Higuaín bevestigt vertrek bij Juventus: ‘Hij heeft me overtuigd’

Gonzalo Higuaín heeft bevestigd dat hij Juventus verlaat voor AC Milan. De Argentijnse spits kwam woensdagavond aan in Milaan, waar hij donderdag medisch gekeurd zal worden. Bij zijn aankomst in het Westin Palace Hotel werd hij welkom geheten door een groot aantal Milan-fans en sprak hij kort met diverse media. “Ik ga eerst tekenen, daarna praat ik”, aldus de aanvaller.

De 31-jarige spits, goed voor 55 doelpunten in 105 wedstrijden in twee seizoenen voor Juventus, komt in eerste instantie op huurbasis over. Milan betaalt een vergoeding van achttien miljoen euro en heeft de optie om Higuaín volgend jaar voor 36 miljoen euro definitief over te nemen. “Ik begin aan een nieuw avontuur”, zei hij tegenover de aanwezige verslaggevers.

De nieuwe technisch directeur van AC Milan heeft Higuaín overgehaald om Juventus te verlaten voor i Rossoneri. “Leonardo heeft me overtuigd”, aldus de aanvaller. “Ik begin hier een nieuw avontuur. Ik wil alle supporters van Milan begroeten en ook die van Juventus, want zij hebben mij veel liefde gegeven. Ik heb al gesproken met Gattuso (trainer, red.) en ik wil hier zo ver mogelijk komen.”

Terwijl Higuaín van Juventus naar AC Milan verkast, bewandelt Leonardo Bonucci de omgekeerde weg. De Italiaanse verdediger verliet la Vecchia Signora een jaar geleden voor Milan, maar tekent nu opnieuw bij de club uit Turijn. Ook Mattia Caldara volgt Higuaín naar Milan. Naar verwachting wordt de deal donderdag wereldkundig gemaakt.