‘AS Roma zet naam Oranje-international op lijstje na mislopen Malcom’

Barcelona kaapte Malcom vorige week voor de neus van AS Roma weg, waardoor de Italianen op zoeken moeten naar een nieuwe versterking voor de aanval. Technisch directeur Monchi is zich inmiddels aan het oriënteren op alternatieven voor de positie rechts voorin en komt mogelijk uit bij een international van het Nederlandse elftal.

Onder meer Il Messaggero en Corriere dello Sport melden woensdag namelijk dat Quincy Promes opnieuw op de radar van i Giallorossi is verschenen. De aanvaller van Spartak Moskou werd vorig jaar al eens in verband gebracht met een transfer naar de Italiaanse hoofdstad en de Romeinen lijken de dribbelaar nog niet vergeten te zijn.

Promes speelt sinds 2014 voor Spartak, dat hem destijds voor 11,5 miljoen euro oppikte bij FC Twente, en mag naar verluidt deze zomer voor 30 miljoen vertrekken. De 28-voudig international werd in het verleden al in verband gebracht met een overstap naar clubs als Liverpool, Internazionale, Southampton en Everton, maar een transfer is vooralsnog niet van de grond gekomen. Sampdoria informeerde daarnaast in januari nog naar de aanvaller, die echter de duur was voor i Blucerchiati.

Promes is overigens niet de enige kandidaat, aangezien Monchi met een langer lijstje aan kandidaten werkt. Daarop prijken de namen van onder meer Real Sociedad-aanvaller Mikel Oyarzabal, Leon Bailey van Bayer Leverkusen, Sassuolo’s Domenico Berardi, Christian Pulisic van Borussia Dortmund en ook die van Ajacied David Neres.