Van Bommel ziet trend: ‘Voor het Nederlandse voetbal is het een goede zaak’

Jeroen Zoet leek in eerste instantie zijn zinnen te hebben gezet op een vertrek bij PSV. De 27-jarige sluitpost besloot onlangs echter zijn contract in Eindhoven te verlengen, waardoor hij nu tot medio 2021 vastligt. In gesprek met Voetbal International zegt Zoet dat PSV liet zien dat men hem heel graag wilde behouden.

“De trainer heeft er vanaf het eerste moment alles aan gedaan mij te behouden voor de club”, stelt Zoet. Hij legt uit dat de club zich daarop aansloot. “PSV heeft goed laten zien dat het me echt, maar dan ook écht wilde houden. Het is niet dé reden, maar wel een belangrijk argument om te verlengen. Er spreekt verschrikkelijk veel vertrouwen en waardering uit het nieuwe contract. De noodzaak per se te willen vertrekken is er dan ook niet meer. Voorlopig.”

Trainer Mark van Bommel is blij dat Zoet PSV trouw blijft, vooral omdat het volgens hem goed is voor het Nederlands voetbal. “Als je nu kijkt: wij houden Jeroen Zoet en Luuk de Jong, Ajax komt met Daley Blind en Dusan Tadic, Jordy Clasie naar Feyenoord dat nog een paar geroutineerde spelers heeft… Voor het Nederlandse voetbal is het een goede zaak dat zulke spelers blijven en terugkeren naar de Eredivisie”, stelt de oefenmeester.

“Het is altijd goed als de topclubs elkaar uitdagen, terwijl met zulke spelers bovendien het totale niveau omhooggaat”, vervolgt Van Bommel, die benadrukt dat deze trend ook goed is voor jonge, talentvolle spelers. “Die leren aan de hand van zulke ervaren voetballers en blijven zodoende misschien nog wel een jaartje, wat ook het totale niveau weer ten goede komt. Het is nog niet te vergelijken met toen ik jong was en in de Eredivisie speelde.”