Fosu-Mensah wil bij Manchester United blijven: ‘Ik ben beter geworden’

Timothy Fosu-Mensah hoopt José Mourinho in de voorbereiding te overtuigen. De twintigjarige verdediger speelde vorig seizoen op huurbasis voor Crystal Palace, maar hoopt nu minuten te maken in het eerste elftal van Manchester United.

Manchester United begint op 10 augustus met een wedstrijd tegen Leicester City aan het seizoen en spelers als Chris Smalling, Antonio Valencia, Marcos Rojo, Diogo Dalot, Luke Shaw en Eric Bailly kampen met de nodige pijntjes. Daarnaast hebben Victor Lindelöf, Phil Jones en Ashley Young langer vrijaf gekregen na hun deelname aan het WK.

Dat biedt mogelijk kansen voor Fosu-Mensah, die tot dusverre 21 keer in actie kwam voor the Mancunians. “Ik heb mij bij Crystal Palace verbeterd en denk als een betere speler te zijn teruggekomen. Ik wil laten zien dat ik beter ben geworden, wil mijzelf bewijzen. Ik zal hard blijven werken en dan zien we wel wat er gebeurt.”

Fosu-Mensah zegt dat hij zowel in het centrum als op de rechterkant kan spelen in de verdediging. En zelfs op het middenveld. “Maar niet in de goal, dat zou erg slecht zijn”, glimlacht hij. “Ik moet het stapje voor stap doen. Ik blijf hard werken en als de manager mij nodig heeft, dan ben ik er klaar voor. De trainingstour is in ieder geval goed geweest.”

“We hebben tegen goede tegenstanders gespeeld. We hebben geprobeerd om te trainen zoals we willen spelen, dus het is erg goed voor ons geweest. Ik focus mij gewoon op de trainingen en wedstrijden. De volgende wedstrijd is tegen Real Madrid, dus daar focussen we ons nu op. Het is erg leuk om tegen een grote club te spelen, tegen goede spelers. Het zijn enkele van de beste voetballers in de wereld. Het is goed om je daartegen te testen.”