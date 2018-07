‘Witsel doorloopt maandag keuring en keert terug in Europese top’

Axel Witsel keert terug op de Europese velden. RTBF meldt dat de middenvelder maandag medisch wordt gekeurd door Borussia Dortmund. Hij levert Tianjin Quanjian een transfersom van ongeveer twintig miljoen euro op.

Tianjin lijdt daarmee winst noch verlies op de 29-jarige Witsel, want de club uit de Super League nam de 96-voudig international van België in de winter van 2017 voor twintig miljoen over van Zenit Sint-Petersburg. Witsel speelde 47 officiële wedstrijden voor Tianjin en daarin was hij goed voor zes doelpunten en drie assists.

Als een verrassing komt de transfer van Witsel naar die Borussen niet meer, want BILD maakte een week geleden al gewag van de serieuze belangstelling van de club van trainer Lucien Favre voor Witsel. Laatstgenoemde zal er qua salariëring wel flink op achteruitgaan.

Witsel ligt momenteel namelijk tot nieuwjaarsdag 2020 vast in Tianjin en verdient naar verluidt achttien miljoen euro per jaar. “Met het geld dat ik er kan verdienen, kan ik financiële zekerheid bieden aan mijn familie. Niet enkel vandaag, maar ook voor de volgende generaties”, vertelde Witsel na zijn transfer naar China.