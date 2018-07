Feyenoorder rekent niet op transfer: ‘Nee, eigenlijk speelt er niets’

Steven Berghuis kende een persoonlijk uitstekend seizoen bij Feyenoord. De aanvaller was in 31 wedstrijden goed voor 18 doelpunten en 14 assists, maar desondanks is het in de transferperiode rustig gebleven rondom de 26-jarige Berghuis. Hij verwacht zelf ook niet meer dat er nog veel gaat gebeuren.

“Nee, eigenlijk speelt er niets”, vertelt de veertienvoudig international van het Nederlands elftal voor de camera van RTV Rijnmond, na de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Levante. “Je weet natuurlijk nooit wat er komt of hoe het loopt. Daar kan ik nu niks over zeggen, maar dan zijn er ook nog twee partijen aan zet.”

“Eigenlijk drie: ik, Feyenoord en de andere club. Dat is nog heel ver weg. Ik ga er niet vanuit dat ik wegga.” Berghuis, die nog tot medio 2021 vastligt in De Kuip, speelde tot dusverre 80 wedstrijden voor Feyenoord en daarin kwam hij tot 31 treffers en 24 assists.

De linkspoot debuteerde in het profvoetbal bij FC Twente en kwam ook nog uit voor VVV-Venlo, AZ en Watford. In augustus 2016 keerde hij bij Feyenoord terug in het Nederlandse voetbal en een jaar later werd hij voor een transfersom van ongeveer zesenhalf miljoen euro definitief ingelijfd door de Rotterdammers.