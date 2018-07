‘Doelwit van Barça’: ‘Ik ben honderd miljoen waard? Dan doe ik het dus goed’

Barcelona oriënteert zich momenteel op de transfermarkt om de huidige selectie van een kwaliteitsinjectie te voorzien en naar verluidt is Miralem Pjanic nadrukkelijk in beeld bij de Catalaanse grootmacht. De middenvelder van Juventus, die ook in mindere mate wordt gelinkt met Chelsea, zou voor ongeveer honderd miljoen euro een transfer kunnen maken.

Vrijdag laat de 28-jarige Pjanic echter weten dat hij de geruchten met een korreltje zout tot zich neemt. “Ik ben honderd miljoen waard? Dan doe ik het dus goed”, lacht de 81-voudig international van Bosnië en Herzegovina, geciteerd door verschillende media, waaronder ESPN. “Ik heb veel dingen gehoord die niet waar zijn, ook dingen die me aan het lachen maakten, maar ik ben kalm en ik ben gelukkig hier.”

"Ik ben heel blij met wat ik de afgelopen twee seizoenen met Juventus heb bereikt. Ik ontwikkel mij, zit in een goede groep en heb een goede relatie met de trainer (Massimiliano Allegri, red.). Ik bereid me nu voor op het nieuwe seizoen”, aldus Pjanic, die bij la Vecchia Signora gaat samenwerken met Cristiano Ronaldo, die is overgekomen van Real Madrid.

“We zijn erg blij dat hij hier is. Hij gaat in een paar dagen beginnen aan het voorseizoen en natuurlijk vind ik dat Juventus een geweldige aankoop heeft gedaan. De ploeg is erg blij, hij is blij, dus ik verwacht dat hij gaat doen wat hij in het verleden heeft gedaan bij Manchester United en Real Madrid. Hij is een geweldige speler en ik denk dat hij de club veel kan bieden.”