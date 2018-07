‘De enige manier om hun excuses te accepteren, is als ze Messi sturen’

Malcom leek lange tijd op weg naar AS Roma, maar nadat Girondins Bordeaux betere aanbiedingen van Barcelona ontving, vroeg de Franse club tot tweemaal toe voor een verbeterd bod. Roma weigerde, waarna de Braziliaan naar Catalonië verkaste. James Pallotta, voorzitter van Roma, haalt donderdag hard uit naar de handelswijze van Barcelona en Bordeaux.

“Barcelona ging zich ermee bemoeien. En geen twijfel mogelijk: dit deden ze op een onethische manier”, aldus de preses van de Italiaanse topclub, geciteerd door verschillende media. “Monchi (technisch directeur, red.) had toen een videoconferentie met de zaakwaarnemer van Malcom, die zei: ‘Kijk Monchi, ik draag rood, de deal is rond’”, memoreert Pallotta.

“We hebben juridisch advies gekregen en het lijkt erop dat Bordeaux zich moet verantwoorden. Barcelona belde ons gisteren nog op om excuses aan te bieden, maar die accepteer ik niet. De enige manier om hun excuses te accepteren, is als ze Lionel Messi sturen. Malcom wilde naar ons toekomen. Er waren andere clubs geïnteresseerd, zoals Leicester City en Everton, maar ze hielden geen formele gesprekken.”

“We hadden al een ontsnappingsclausule van 120 miljoen euro afgesproken. Dat ze claimen dat niets is ondertekend? Dat is bullshit. Iedere club weet hoe het werkt. Vergeet of het legaal is of niet. Het is onethisch en immoreel”, besluit Pallotta. De 21-jarige Malcom heeft Barcelona ongeveer 41 miljoen euro gekost en heeft tot medio 2023 getekend in het Camp Nou.