Juventus profiteert van blunder Ulreich; Benfica verslaat Dortmund na penalty's

Juventus heeft Bayern München in de International Champions Cup een nederlaag toegebracht. Joao Cancelo, Mattia Perin en Emre Can maakten in Philadelphia hun officieuze debuut, maar het was Andrea Favilli die de show stal. Benfica won op zijn beurt van Borussia Dortmund. De Portugese club poetste een dubbele achterstand weg en hield in de noodzakelijke strafschoppenreeks de zenuwen in bedwang.

Juventus - Bayern München 2-0

De ploeg van Massimiliano Allegri, die nog niet over Cristiano Ronaldo kan beschikken, besliste de wedstrijd al voor rust. Favilli, die na de tournee bij Genoa aansluit, brak na 32 minuten spelen de ban. De terugspeelbal van Josip Stanisic was niet al te best, maar de manier waarop Sven Ulreich met een sliding een corner probeerde te voorkomen leidde uiteindelijk tot een intikker van de aanvaller op aangeven van Claudio Marchisio.

Vijf minuten voor rust verdubbelde Favalli de voordelige marge: hij ontving een uitstekende pass van Alex Sandro en versloeg Ulreich voor een tweede maal in het Lincoln Financial Field. Niko Kovac, die met een 3-1 zege op Paris Saint-Germain was gestart, voerde in de rust liefst negen wissels door, maar de Duitsers konden de achterstand niet ongedaan maken. Arjen Robben was een van de uiteindelijk tien spelers van der Rekordmeister die in de tweede helft het veld inkwam.

Borussia Dortmund - Benfica* (2-2, Benfica wint 3-4 na strafschoppen)

Na eerdere zeges op Liverpool en Manchester City moest het team van Lucien Favre ditmaal een nederlaag slikken. Dortmund leek aanvankelijk op weg naar een redelijk makkelijke zege, dankzij twee doelpunten van Maximilian Philipp in de 20e en 22e minuut. De spits profiteerde eerst van een pass van Jacob Bruun Larsen en werd twee minuten later door Götze bediend. Philipp had zelfs kansen om nog voor rust een hattrick te completeren.

Andre Almeida verkleinde de nadelige marge al snel na de pauze, op aangeven van Pizzi, en Alfa Semedo zette Benfica op gelijke hoogte. De middenvelder, een van de 21 invallers na rust, scoorde in de 69e minuut. In de noodzakelijke strafschoppenreeks miste Sergio Gómez voor Dortmund, waarna Jonás de Portugezen aan de leiding bracht. Mile Svilar keerde daarna de inzet van Alexander Isak. Eduardo Salvio zorgde uiteindelijk voor de beslissing.