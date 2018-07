‘Ze hebben slim ingekocht, maar de nieuwe jongens zijn geen Tadic of Blind’

Bernard Schuiteman is naar eigen zeggen 'razend benieuwd' naar de confrontatie tussen Ajax en Sturm Graz, woensdagavond in het kader van de tweede voorronde van de Champions League. De club uit Amsterdam werd de voorbije jaren tot tweemaal toe door een Oostenrijkse opponent, Rapid Wien en Red Bull Salzburg, geëlimineerd.

“Je zou toch zeggen dat ze niet voor de derde achtereenvolgende keer zullen denken dat het wel even moet lukken tegen een Oostenrijkse tegenstander”, stelt Schuiteman, die in zijn actieve loopbaan voor Grazer AK uitkwam en daarna enkele jaren als scout in het Alpenland actief was. Tegenwoordig is hij als scout voor Manchester United werkzaam.

Sturm Graz is vanavond duidelijk de underdog, volgens de oud-Feyenoorder. “Twee, drie maanden geleden hadden ze veel meer kans gehad”, verzekert hij woensdag in het Algemeen Dagblad. “Maar Deni Alar is naar Rapid Wien. Dat was de topscorer. Marvin Potzmann ging daar ook al heen. En Thorsten Röcher ging naar de Duitse Bundesliga.”

“Ze hebben wel slim ingekocht, maar de nieuwe jongens van Sturm zijn geen Dusan Tadic of Daley Blind.” Het is Sturm Graz volgens Schuiteman om het even dat men als underdog wordt gezien. “Ze zullen vanavond zeker niet het meeste balbezit hebben. Als ze in korte tijd twee doelpunten tegen krijgen, kan het zomaar een ruime uitslag worden voor Ajax.''