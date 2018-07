Bordeaux meldt zich met Malcom-miljoenen bij PSV

Girondins Bordeaux heeft zich bij PSV gemeld voor Steven Bergwijn, zo meldt De Telegraaf woensdag. De Eindhovense club wil echter geen medewerking aan een transfer van de aanvaller verlenen, ook al heeft de Ligue 1-club een bod uitgebracht en is men bereid om het eigen transferrecord van 13,5 miljoen euro te breken.

PSV heeft in de gesprekken met Bordeaux volgens het dagblad laten weten dat er niet te praten valt over een transfer. De landskampioen is geenszins van plan om naast Colombiaans international Santiago Arias, die dicht bij een transfer naar Napoli is, nog andere belangrijke krachten te verkopen. PSV heeft eerder ook laten doorschemeren minstens twintig miljoen euro te verlangen, als het überhaupt tot een transfer komt.

Het ligt niet voor de hand dat Bordeaux aan de vraagprijs van PSV gaat voldoen, ook al ziet de financiële huishouding van de Franse club er na dinsdag rooskleurig uit. De Ligue 1-club verkocht de Braziliaan Malcom voor 41 miljoen euro aan Barcelona, exclusief een variabele bonus van een miljoen euro.

“Als PSV mij niet wil laten gaan, is het niet aan mij”, luidt de reactie van de twintigjarige Bergwijn. De aanvaller staat nog drie seizoenen onder contract en mogelijk zal hij zijn verbintenis op termijn kunnen opwaarderen en verlengen. Ook Mark van Bommel verwacht dat Bergwijn gewoon blijft. “Wij willen hem niet verkopen”, bevestigt de trainer.