Bournemouth troeft Borussia Dortmund af met deal van twaalf miljoen euro

Diego Rico vervolgt zijn loopbaan bij Bournemouth. De Premier League-club meldt dinsdagavond via de officiële kanalen dat de Spaanse linksback voor vier jaar heeft getekend. Rico komt over van Léganes en naar verluidt betaalt Bournemouth, die met de komst van de Spanjaard onder meer Borussia Dortmund aftroeft, ongeveer twaalf miljoen euro.

Naar verluidt kon de 25-jarige Rico bij de Duitse topclub meer verdienen, maar zijn persoonlijke voorkeur ging uit naar een club in Engeland. Rico maakte twee jaar geleden voor een miljoen euro de overstap van Real Zaragoza naar Leganés. Na een seizoen sleepte hij al een verbeterd contract in de wacht, inclusief een transferclausule van twintig miljoen euro, die later werd verlaagd.

Voor Bournemouth, dat afgelopen seizoen als twaalfde in de Premier League eindigde, is het de tweede inkomende transfer voor de komende voetbaljaargang. The Cherries versterkten zich tot dusver alleen met David Brooks, die voor een onbekend bedrag van Sheffield United overkwam. Rico reageert op de site van zijn nieuwe werkgever enthousiast over zijn nieuwe avontuur.

“Dit is een nieuwe stap in mijn carrière en vanuit het diepst van mijn hart kan ik echt zeggen dat ik heel blij ben om hier te zijn. Ik heb zoveel goeds gehoord over de manager (Eddie Howe, red.). Hij is erg professioneel en heeft een geweldige filosofie.” Howe zelf is ook blij met de deal: “Diego is een speler die we al de hele zomer volgen. We moesten geduldig blijven, maar het is fantastisch dat we hem nu eindelijk speler van Bournemouth mogen noemen.”