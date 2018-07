AS Roma overweegt juridische stappen: ‘Het draaide uit op een veiling’

AS Roma en Girondins Bordeaux hadden een mondelinge overeenkomst over de overgang van Malcom, maar uiteindelijk ging Barcelona er met de Braziliaanse aanvaller vandoor. Technisch directeur Monchi, die volgens Italiaanse media zich nu zou richten op Suso, Domenico Berardi, Leon Bailey, Florian Thauvin en Mikel Oyarzabal, reageert via Roma TV uitgebreid op de gang van zaken rond de afgeketste transfer van de aanvaller.

“Wat er met Malcom is gebeurd, is makkelijk uit te leggen, maar lastiger om helemaal te begrijpen. We begonnen de onderhandelingen met Bordeaux en de speler, via zijn zaakwaarnemer, ongeveer een week geleden. Na drie of vier dagen van intensieve onderhandelingen bereikten we gisteren rond vijf uur een overeenkomst. Met de zaakwaarnemer, met de speler en met Bordeaux”, begint Monchi.

“De deal was daar. We hadden toestemming om de speler naar Rome te laten overvliegen voor een medische keuring. Er was een vliegtuig dat om negen uur zou vertrekken en om elf uur 's avonds zou arriveren. Alles was geregeld. Vandaar dat we ook kalm waren. Dertig minuten na de deal belde hun president, Stéphane Martin, me op en zei dat er veel geruchten rond de overeenkomst waren en dat het beter was om een officieel statement te brengen.”

“Wij zeiden dat het niet ideaal voor ons was, aangezien wij op de beurs zitten en de regels moeten respecteren, maar hij stond erop. Uiteindelijk hebben ze ook een tweet naar buiten gebracht. Daarom hebben wij gevolgd met hetzelfde statement. Alles was gedaan, maar een uur na de aankondiging kwamen de verhalen van interesse van Barcelona. Ik was verrast dat een van de vertegenwoordigers van de speler mij belde met het verhaal dat Bordeaux de toestemming om de speler te laten afreizen naar Rome, had ingetrokken.”

“Ik belde Martin en hij zei tegen mij dat Barcelona een beter bod had gedaan en dat als wij ons bod niet zouden verhogen, we de speler niet zouden hebben. Ik zei hem dat we een overeenstemming hadden, een deal. Maar hij zei dat er niets was getekend, ondanks het feit dat al enkele documenten over en weer zijn gegaan die nog ondertekend moesten worden. Ik heb onze president (James Pallotta, red.) geïnformeerd en hij gaf groen licht om een nieuw bod neer te leggen, eentje dat beter was dan de aanbieding van Barcelona. Het was tegen mijn eigen wens in, maar hij stond erop en zei: ‘Ga ervoor.’"

Het nieuwe, verbeterde bod werd geaccepteerd door Bordeaux, maar vervolgens eisten zowel de Franse club als de zaakwaarnemers van Malcom wederom meer geld, aldus Monchi. “Ik zei tegen ze dat het genoeg was. We wilden niet meedoen aan een veiling. Gisteren hebben we alleen ons bod verhoogd vanwege de bereidheid van onze president. Dus zo eindigde alles. Nu zijn we met de club aan het kijken of er opties zijn om er een juridische zaak van te maken. Het klopt dat niets is getekend, maar er zijn veel berichten met de zaakwaarnemers en de president die het waard zijn bekeken te worden.”

Monchi rondt af: “President Pallota heeft de beslissing genomen om de best mogelijke aanbieding te doen, maar toen de onderhandelingen uitdraaiden op een veiling, besloten we ons terug te trekken. Als iemand naar Roma wil komen, is dat geweldig, maar uiteindelijk: als ze niet willen komen, dan willen wij ze ook niet hebben. Ik wil aan onze fans nog doorgeven dat we hard blijven werken en een speler gaan identificeren die naar Roma wil komen en die evengoed of zelfs beter is dan Malcom.”