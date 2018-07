AZ houdt een van de jongste debutanten uit de clubgeschiedenis binnenboord

Jasper Schendelaar blijft de komende jaren aan AZ verbonden. De zeventienjarige doelman heeft een mondeling akkoord met de club bereikt over een nieuw, driejarig contract, met een optie voor nog twee seizoenen. Dat maakt AZ dinsdagmiddag bekend via de officiële kanalen.

Schendelaar wordt in Alkmaar gezien als een groot talent. Hij maakte in de voorbereiding op het seizoen 2016/17 zijn officieuze debuut in een oefenduel met de Polderse selectie. Hij was toen vijftien jaar en werd daarmee een van de jongste debutanten uit de clubgeschiedenis. In december 2016 werd Schendelaar door The Sun nog in verband gebracht met Arsenal.

Ajax heeft in het verleden meerdere keren geprobeerd de nu zeventienjarige doelman naar Amsterdam te halen, maar Schendelaar besloot niet in te gaan op de Amsterdamse interesse. De keeper, wiens vorige contract in Alkmaar doorliep tot medio 2019, speelde afgelopen seizoen elf wedstrijden voor Jong AZ. Zijn officiële debuut in de hoofdmacht moet nog volgen.