PEC Zwolle wint op bezoek bij Sparta en mag voorzichtig dromen van de play-offs

PEC Zwolle heeft een knappe 0-2 overwinning geboekt op bezoek bij Sparta Rotterdam. Ondanks doelpunten van Thomas Lam en Davy van den Berg, was Jasper Schendelaar de grote uitblinker aan Zwolse zijde. De sluitpost verrichtte maar liefst 9 reddingen en hield zijn doel schoon.

Na 25 minuten diende de eerste grote kans zich aan op Het Kasteel. Uit een hoekschop kopte Mike Eerdhuizen op de paal, waarna hij viel voor Brum, die snel moest handelen en de bal in de rebound niet over de doellijn kreeg.

Een minuut later kwamen de bezoekers tegen de verhoudingen in op voorsprong. Davy van den Berg wipte de bal met veel gevoel achter de Sparta-defensie, waar Lam opdook. De centrale verdediger kopte de bal vervolgens met veel gevoel via de onderkant van de lat in het doel: 0-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Na de openingstreffer bleef Sparta grote kansen krijgen. Via Shunsuke Mito en Arno Verschueren was de thuisploeg twee keer heel dichtbij, maar Schendelaar bracht tot twee keer toe redding.

In het tweede bedrijf blonk Schendelaar andermaal uit. Mito schoot van ver op doel, waarop de PEC-doelman knap redding bracht. Even later trachtte Koki Saito te scoren vanuit een moeilijke hoek, maar zijn poging rolde voorlangs.

Na zeventig minuten spelen kwam PEC weer vrij tegen de verhouding in op een 0-2 voorsprong. Van den Berg, de man van de mooie assist bij de 0-1, schoot een voorzet van Younes Namli in eerste instantie tegen de paal, maar vond in de rebound alsnog het net.

Na de verdubbeling van de marge ging Sparta nog wel op zoek naar de aansluiting, maar het mocht niet meer baten. PEC staat dankzij de overwinning nu achtste. Sparta daalt naar plek negen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties