Droomtransfer Semedo op losse schroeven: ‘Hij heeft de knop omgezet’

De transfer van Lisandro Semedo van Fortuna Sittard naar West Bromwich Albion staat op losse schroeven. Beide clubs waren het al eens over de transfersom van tweeënhalf miljoen euro en de aanvaller was zelf al akkoord met de club uit de Championship, maar volgens 1Limburg houden ‘interne strubbelingen’ bij de Engelse clubs de transfer tegen.

Alleen het papierwerk moest nog in orde gemaakt worden en dat leek een formaliteit. Echter, de Chinese eigenaar van West Brom heeft technisch directeur Giuliano Terraneo de macht uit handen genomen. Het was Terraneo die verantwoordelijk was voor de Semedo-deal en het is nog maar de vraag of deze doorgang vindt. Het is daarnaast ook de vraag of Semedo nog trek heeft in een overstap naar the Baggies.

Het contract van Semedo in Sittard loopt door tot de zomer van 2022 en naar verluidt heeft hij geen vertrouwen meer in een transfer naar West Bromwich Albion. Ook al wanneer de Engelsen alsnog over de brug komen, is het de vraag of hij het nog wel ziet zitten. "In het begin had hij er wel last van, maar hij heeft de knop omgezet. Hij zegt ook: 'Ik heb gewoon een contract bij Fortuna en ik focus me op deze club.' Pas als er concreet iets speelt, zullen we daar over praten. Dat is nu niet het geval”, reageert trainer Kevin Hofland.

Semedo, vorig seizoen goed voor vijftien doelpunten en achttien assists in veertig wedstrijden voor Fortuna Sittard, krijgt van de club geen deadline opgelegd. “Nee, daar geloof ik niet in", aldus Hofland. "We kunnen wel afspreken dat hij bijvoorbeeld voor 31 juli moet besluiten, maar als er twee dagen later een geweldige aanbieding komt, gaat hij misschien toch. Zo werkt het nou eenmaal in de voetballerij. Ik vind dat je spelers daar vrij in moet laten."