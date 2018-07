Voormalig toptalent van PSV en Inter strijkt weer neer in Eindhoven

Ibrahim Maaroufi is terug in Nederland. De Belgische middenvelder met Marokkaanse roots gaat de komende weken proberen een contract bij FC Eindhoven af te dwingen, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De 29-jarige Maaroufi traint mee bij de Jupiler League-club.

Maaroufi gold in de jeugd als groot talent. Hij speelde in de opleidingen van Anderlecht en PSV, voordat hij in 2006 uit Eindhoven werd weggeplukt door Internazionale. Maaroufi werd, ondanks dat hij pas zeventien jaar was, direct opgenomen in de A-selectie. Hij debuteerde in oktober 2006 in de Serie A en werd de op een na jongste speler ooit in de hoofdmacht van Inter.

Het bleef echter bij die ene wedstrijd. Maaroufi werd in januari 2008 verhuurd aan FC Twente en ging net als bij PSV samenwerken met Fred Rutten. De trainer deed echter nooit een beroep op hem en sindsdien leeft Maaroufi als voetbalnomade. In zijn hele carrière diende hij vijftien clubs, waaronder kortstondig MVV Maastricht in 2010.

Tussen 2009 en 2019 speelde de voormalig Marokkaans jeugdinternational voor AC Bellinzona (Zwitserland), MVV, Wydad AC (Marokko), KAS Eupen, RC Mechelen (allebei België), Damash Gilan (Iran), Saint Gillis (België), MAS Fes (Marokko), Paganese (Italië), Schaerbeek (België) en Toulouse Rodéo (Frankrijk). Hij hoopt nu Eindhoven toe te voegen aan dat rijtje.