‘Hij was en is onze slechtste voorzitter die ik ooit heb meegemaakt’

Mesut Özil zette zondagavond een punter achter zijn carrière bij Duitsland. De 29-jarige middenvelder zei in een open brief zich te storen aan een ‘racistisch’ klimaat dat zou zijn ontstaan, vertelde zich niet langer ‘gewenst’ te voelen en uitte eveneens felle kritiek op Reinhard Grindel, de voorzitter van de voetbalbond.

Grindel was nooit geïnteresseerd in de werkelijke redenen waarom Özil op de foto ging met Recep Tayyip Erdogan, aldus Özil. Grindel was er enkel op uit om de speler te misbruiken als ‘zondebok’ en zo zijn eigen ‘politieke kijk’ aan het voetlicht te kunnen brengen, schreef Özil. Grindel heeft zich volgens de linkspoot racistisch, neerbuigend en respectloos gedragen.

Harald Stenger, voormalig perschef van de DFB, deelt bepaalde kritiek op de 56-jarige Grindel. In een interview met Sky betoogt Stenger dat Grindel na het fotomoment met de president van Turkije er niet in is geslaagd om ‘een duidelijke lijn’ te trekken’. Grindel had volgens Stenger meteen in moeten grijpen en had het niet moeten ‘uitstellen’.

Na het teleurstellend verlopen WK zei Grindel dat Özil alsnog een statement zou moeten afleggen over de affaire-Erdogan. Dat noemt Stenger ‘populistisch’: “Zo kun je een bond niet leiden. Als je eerlijk bent, moet hij zien dat zijn tijd als bondsvoorzitter voorbij is.” Stenger vindt dat de DFB Grindel in 2006 nooit had moeten verkiezen: “Grindel was en is de slechtste voorzitter van de DFB die ik ooit heb meegemaakt.”

De ex-woordvoerder van de DFB verwacht echter niet dat Grindel snel de handdoek in de ring gooit: “Hij zal zich onredelijk gedragen en zal vechten. Het worden interessante dagen en weken. Uiteindelijk is er maar één man die de leiding heeft binnen de bond en dat is de president. Hij zou veel mensen een genoegen doen als hij zijn ontslag indient.” Grindel was eerder onder meer journalist en lid van de Bondsdag.