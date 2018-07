‘Interesse Bayern München was een eer, maar ik wilde naar het buitenland’

Thomas Tuchel werkte al als hoofdtrainer van FSV Mainz 05 en Borussia Dortmund en had ook een derde Duitse club aan dat rijtje toe kunnen voegen. De 44-jarige oefenmeester was in een eerder stadium in beeld bij Bayern München om aan de slag te gaan als opvolger van, eerst, Carlo Ancelotti en, later, Jupp Heynckes. De Duitse coach gaf echter de voorkeur aan een avontuur bij Paris Saint-Germain in de Franse Ligue 1.

Tuchel had een duidelijke reden om les Parisiens te verkiezen boven der Rekordmeister: “Na mijn vertrek bij Borussia Dortmund kwam voor mij al snel vast te staan dat ik met mijn staf naar het buitenland wilde, als die kans zich voordeed”, legt hij uit aan Sport1. Een semester in het buitenland toen hij nog studeerde, ging jaren geleden niet door: “Omdat ik toen al snel jeugdtrainer werd.”

Bij zijn keuze voor PSG liet Tuchel zich vooral door zijn ‘onderbuikgevoel’ leiden, zo vertelt hij. De gesprekken met Bayern zijn toen op een positieve wijze afgesloten: “Hoger dan dat kun je niet komen in het Duitse voetbal en het was een grote eer. Het is allemaal fair gegaan”, vertelt hij over de interesse van de Duitse landskampioen.

Tuchel gold naar verluidt eind maart nog als de belangrijkste kandidaat om Heynckes met ingang van deze zomer op te volgen in de Allianz Arena. Toen duidelijk werd dat de trainer geen trek had in een dienstverband in München schakelde Bayern door naar Niko Kovac. De van Eintracht Frankfurt overgekomen trainer speelt op 12 augustus in het kader van de Duitse Supercup tegen zijn oude club zijn eerste officiële wedstrijd met zijn nieuwe werkgever.