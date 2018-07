Hateboer lijkt Valencia te kunnen vergeten na naderende miljoenentransfer

Niet Hans Hateboer maar Cristiano Piccini wordt de nieuwe rechtsback van Valencia, zo verzekeren diverse Portugese en Spaanse media in de nacht van zaterdag op zondag. De rechtsback van Sporting Portugal wordt binnen afzienbare tijd de vijfde versterking van los Che voor komend seizoen, zo luidt de verwachting.

Valencia bracht eerder deze maand een miljoenenbod uit op Hateboer, die welwillend stond tegenover een overstap naar Mestalla. Atalanta weigerde echter alle medewerking, waardoor de Spaanse club aan alternatieven als Timothy Fosu-Mensah en Piccini dacht. De keuze van de Oost-Spanjaarden is naar verluidt op laatstgenoemde gevallen.

Piccini zal maandag een medische keuring ondergaan en zich daarna, als alle tests positief uitpakken, op het trainingskamp van Valencia in Zwitserland melden. De 25-jarige Italiaan, die de jeugdopleiding van Fiorentina doorliep, zal Valencia tien miljoen euro kosten. Piccini heeft een verleden bij Real Betis, dat de verdediger voor drie miljoen euro aan Sporting verkocht en recht heeft op vijftien procent van de meerwaarde van zeven miljoen euro.

Met de naderende komst van Piccini gaat de wens van Marcelino in vervulling. In de eerste oefenwedstrijd tegen Galatasaray zette hij centrale verdediger Rubén Vezo als rechtsback, waarna Martín Montoya zijn rol in de tweede helft overnam. Valencia versterkte zich eerder met Uros Racic (Rode Ster Belgrado), Geoffrey Kondogbia (definitief overgenomen van Internazionale), Mouctar Diakhaby (Olympique Lyon) en Daniel Wass (Celta de Vigo).