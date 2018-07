Miljoenenbod van Ajax wordt bevestigd: ‘Maar het gaat niet door’

Ajax heeft inderdaad een bod van twintig miljoen euro uitgebracht op Pedrinho, claimt zaakwaarnemer Wil Dantas. Corinthians wees een voorstel van tien miljoen euro af en zou ook de verbeterde aanbieding vanuit Amsterdam inmiddels naar de prullenmand hebben verwezen, zo schreef een journalist vrijdag.

Dantas, die de belangen van de twintigjarige Pedrinho behartigt, bevestigt in een interview met Gazeta Esportiva de berichtgeving van vrijdag van Paulo Cézar de Andrade Prado. “Giuliano Bertolucci, die een samenwerkingsverband met ons heeft, heeft Corinthians een bod van twintig miljoen euro van Ajax voorgelegd”, aldus Dantas.

“Maar Corinthians heeft mij verteld dat ze enkel willen onderhandelen wanneer het bedrag richting de vijftig miljoen gaat, dus het is niet doorgegaan.” Dantas benadrukt dat Ajax het tweede bod nooit formeel bij Corinthians ingediend, maar dat men de club uit São Paulo via Bertolucci heeft laten weten dat men bereid is om twintig miljoen te betalen.

Of Pedrinho deze zomer gaat vertrekken, dat durft Dantas niet te voorspellen: “Dat is niet aan mij. Het zou ook onethisch zijn om daar iets over te zeggen.” De rechtsbuiten, die ook in beeld is bij Udinese, komt uit de jeugdopleiding van Corinthians en heeft er nog een contract tot nieuwjaarsdag 2021. De linkspoot speelde 47 wedstrijden voor Timão.