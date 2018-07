Van Persie: ‘Ik heb niets tegen hem, maar ook niet met hem’

Robin van Persie is met zijn 34-jarige leeftijd en verleden bij Arsenal, Manchester United en Fenerbahçe de meest ervaren speler in de selectie van Feyenoord. Ook in de kleedkamer speelt de routinier een belangrijke rol en neemt hij de jongere spelers graag bij de hand. In een interview met het Algemeen Dagblad legt Van Persie uit hoe hij zich opstelt tegenover de jeugd. “Ik denk dat je jonge spelers echt de tijd moet geven”, vertelt de aanvaller.

Toen Van Persie net was doorgebroken bij Feyenoord botste hij met Pierre van Hooijdonk, destijds de ervaren man bij de Rotterdammers. Vier jaar geleden kwam het opnieuw tot onenigheid tussen de twee toen Van Hooijdonk als analiticus de prestaties van Van Persie op het WK in Brazilië onder de loep nam. De manier waarop Van Hooijdonk in zijn tijd omging met de jonge spelers bij Feyenoord, is niet de manier waarop Van Persie het doet. “Ik heb niets tegen hem, maar ook niet met hem. Van zijn kant is het precies hetzelfde. Ik doe het op mijn manier met de jonge spelers, hij deed het op zijn manier.”

Van Persie benadrukt dat hij vindt dat jonge spelers de tijd gegeven moet worden. Wanneer een talent de kans krijgt in het eerste elftal, zijn de verwachtingen volgens Van Persie vaak hoog. “Maar fysiek, mentaal en qua levenservaring ben je dan echt nog een kind”, aldus de routinier. “Ze willen allemaal meteen spelen, geduld opbrengen is lastig. Ik wil ze graag helpen en ze weten dat ik er voor ze ben als het nodig is. Er zitten in de huidige selectie van Feyenoord spelers die nog twee jaar in de jeugd zouden kunnen spelen. Ze doen het beter dan ik deed als jong talent. Bij Feyenoord zitten ze goed. Ze krijgen hier speeltijd, ze krijgen hier aandacht van de technische staf. Bij clubs in het buitenland kan het er veel harder aan toegaan.”

De 102-voudig international observeert veel bij Feyenoord, maar veroordeelt het gedrag van de jongere generatie nooit. “Het is heel belangrijk dat je jouw standaard niet opdringt aan de nieuwe generatie”, vertelt hij. “Ik zal een mooi voorbeeld geven: ik keek in Zwitserland naar de halve finales van het WK. En met mij veel meer spelers. Maar er waren ook jongens die liever een videospelletje Fortnite tegen elkaar speelden. Die lieten de wedstrijden lopen. Dat kun je veroordelen. Maar waarom zou het per definitie niet goed zijn wat ze doen? Als iemand iets anders doet vergeleken bij jouw maatstaven, is dat niet meteen dom of slecht of gek. Je moet niemand dwingen om te leven via jouw normen. Ik veroordeel niemand, ieder heeft zijn eigen proces. Dat moet je mensen gunnen, al is dat moeilijk in een machowereld die de voetballerij vaak is.”