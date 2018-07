FC Groningen slaat miljoenen af: ‘Het ging om heel veel geld’

Mike te Wierik blijft naar alle waarschijnlijkheid de kleuren van FC Groningen verdedigen. Een finaal bod van AA Gent voor de verdediger is door de noorderlingen niet geaccepteerd. De Belgen wilden naar verluidt een bedrag van bijna 2,5 miljoen euro neertellen voor de verdediger, die een jaar geleden transfervrij overkwam van Heracles Almelo.

“We hebben de poot stijf gehouden”, vertelt algemeen directeur Hans Nijland vrijdag in gesprek met het Dagblad van het Noorden. De sportbestuurder gaat niet op bedragen in. “Maar het ging om heel veel geld. Voor een club als FC Groningen blijft dat altijd een lastige afweging, maar ons sportieve belang en onze ambities gaan boven alles.”

Nijland heeft veel respect voor de manier waarop Te Wierik met de situatie om gaat. Hij kon in België immers meer gaan verdienen, maar gaf tegelijkertijd aan dat hij het ook heel erg naar zijn zin in Groningen heeft. “We zijn doorlopend met elkaar in contact geweest hierover. Hij kon zich met name financieel enorm verbeteren, maar hij heeft zich in deze een honderd procent professional getoond en ons verzekerd vol voor FC Groningen te blijven gaan.”

Nijland verwacht dat AA Gent zich niet meer zal melden. “Zeg nooit nooit, maar we zijn naar Gent, naar Te Wierik en naar zijn zaakwaarnemers, de gebroeders Eijkelkamp, hartstikke duidelijk geweest: Mike is niet te koop.” Te Wierik, 26 jaar, vormde afgelopen seizoen een goed koppel met Samir Memisevic in het hart van de Groningse defensie.