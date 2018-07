Real lijkt niet op terugkeer te hoeven rekenen: ‘Dat geldt nog steeds’

James Rodríguez ruilde Real Madrid vorig jaar zomer in voor Bayern München, dat de Colombiaan nog een seizoen huurt van de Koninklijke en ook een optie tot koop, van naar verluidt 42 miljoen euro, heeft bedongen. De afgelopen weken beginnen de geruchten over een rentree van de 27-jarige middenvelder in het Santiago Bernabéu echter toe te nemen. Niko Kovac, de nieuwe trainer van der Rekordmeister, gaat er desondanks van uit dat hij aankomend seizoen over James kan beschikken.

“Op dit moment lijkt het erop dat hij hier blijft. Ik heb verder geen nieuwe informatie, ik weet wel dat er veel geschreven wordt. We hebben hem via een huurdeal en die is nog steeds geldig. Daar zal alleen een einde aan komen als wij zeggen dat we de optie niet willen lichten”, liet de Kroatische trainer donderdagmiddag optekenen tijdens een perspraatje.

Kovac is de opvolger van Jupp Heynckes in de Allianz Arena en de van Eintracht Frankfurt overgekomen oefenmeester is onlangs met Bayern begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Vooralsnog kijkt hij zijn ogen uit bij zijn nieuwe werkgever: “Als je ziet met welke intensiteit en instelling de oudgedienden meedoen… Arjen Robben is ongelooflijk. Ik had al veel over hem gehoord. Maar nu zie ik het met eigen ogen en moet ik zeggen: het is waanzin.”

Manuel Neuer miste een groot deel van het afgelopen seizoen door blessureleed en werd vervangen door Sven Ulreich, die een goede indruk achterliet. De ervaren doelman maakte op het WK echter zijn rentree en Kovac zal een keuze moeten maken: “Sven Ulreich heeft laten zien dat hij terecht bij Bayern zit. Maar ik weet ook dat we Manuel Neuer nog hebben. Hij is een keeper van wereldklasse Ik weet wie de nummer één is, ik weet wie de nummer twee is. Maar ik weet ook dat de nummer twee een nummer één is”, reageert hij cryptisch.