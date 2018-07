Privéjet is onderweg naar Liverpool: ‘Het spijt me jongens’

Alisson reist woensdag per privéjet naar Liverpool. De doelman werd gespot op de luchthaven van Ciampino en stond daar ook enkele journalisten te woord. “Ik wil de supporters van AS Roma bedanken. Het spijt me jongens, maar we praten later verder. Oké?”, zo wordt Alisson geciteerd door onder meer Sky Italia.

De 25-jarige Alisson maakt voor naar verluidt zeventig miljoen euro exclusief vijf miljoen aan variabelen de overstap naar Liverpool, waar hij een contract voor vijf seizoenen kan tekenen. Als de deal doorgaat, wordt de Braziliaan de duurste keeper aller tijden. Dat record staat nu nog op naam van Gianluigi Buffon, die Juventus 52 miljoen euro kostte.

Alisson werd opgeleid bij Internacional en vertrok in de zomer van 2016 voor acht miljoen euro naar het Stadio Olimipico. Hij speelde de tweede viool achter Wojciech Szczesny, maar veroverde later een basisplaats en speelde 64 wedstrijden voor Roma. Daarin kreeg hij 66 doelpunten om de oren en behaalde hij 26 keer een clean sheet.

De 31-voudig international zou de vierde grote aankoop van Liverpool worden voor het aankomende seizoen. De verliezend finalist van de laatste editie van de Champions League verzekerde zich vorig jaar al van de komst van Naby Keïta, die voor zestig miljoen euro overkomt van RB Leipzig. De club van trainer Jürgen Klopp betaalde AS Monaco daarnaast vijftig miljoen voor Fabinho, terwijl Xherdan Shaqiri voor vijftien miljoen werd opgepikt bij het gedegradeerde Stoke City.