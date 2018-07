Zeventienjarig toptalent maakt indruk bij knappe oefenzege AZ

AZ heeft woensdagavond een knappe oefenzege geboekt. Het elftal van trainer John van den Brom was op eigen veld dankzij doelpunten van Myron Boadu en Fred Friday met 2-0 te sterk voor de Griekse topclub Panathinaikos. Het was voor de ploeg uit Alkmaar zijn tweede overwinning deze oefencampagne, nadat afgelopen zaterdag al met dezelfde cijfers was gewonnen van Lokeren.

AZ begon met nagenoeg zijn sterkst mogelijke opstelling en legde de basis voor de zege in de eerste helft. De formatie van Van den Brom was de bovenliggende partij in de openingsfase en wist na ruim een kwartier voetballen de score te openen. De zeventienjarige Boadu rondde koelbloedig af na een fraaie assist van Oussama Idrissi.

Behalve Boadu kreeg ook Friday van Van den Brom de kans om zich te bewijzen en ook hij wist in de eerste helft op het scorebord te komen. De Nigeriaanse spits verdubbelde de voordelige marge van AZ op slag van rust door raak te koppen op aangeven van Mauro Savastano. Laatstgenoemde was na een half uur als invaller binnen de lijnen gekomen voor de geblesseerde Thomas Ouwejan.

Na de onderbreking lieten Boadu en Iliass Bel Hassani mogelijkheden op een derde Alkmaarse treffer onbenut, terwijl Ousmane Coulibaly namens Panathinaikos op Marco Bizot stuitte. Uiteindelijk werd er niet meer gescoord, waardoor AZ op een eenvoudige zege afstevende. Het team van Van den Brom speelt op 26 augustus zijn eerste wedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League, tegen de winnaar van het tweeluik tussen het Kazachse Kairat Almaty en Engordany uit Andorra. Kairat Almaty won het eerste duel met 0-3 en kan zich donderdagavond definitief ontdoen van Engordany.