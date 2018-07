De Jong krijgt nieuwe rol bij FC Utrecht: ‘Garanties heb je niet’

Jean-Paul de Jong krijgt een andere rol bij FC Utrecht. De trainer nam vorig seizoen het stokje over van Erik ten Hag, die in de winterstop naar Ajax vertrok. De Jong werd aangesteld als hoofdtrainer, maar gaat vanaf komend seizoen door het leven als manager. In gesprek met Voetbal International laat directeur voetbalzaken Jordy Zuidam weten dat de technische staf op een andere manier gaat werken, die doet denken de Engelse stijl.

Na afgelopen seizoen heeft de clubleiding het afgelopen jaar uitgebreid geëvalueerd. “Jean-Paul en ik hebben uitvoerig met elkaar gesproken en samen besloten enkele aanpassingen in de structuur door te voeren”, vertelt Zuidam. “Marinus en Rick zijn vanaf nu als veldtrainers verantwoordelijk voor de dagelijkse trainingen en de voetbalinhoudelijke ontwikkeling. Jean-Paul is en blijft eindverantwoordelijke en is uiteraard nauw betrokken bij alle processen in een monitorende rol, met Luc Nijholt als zijn assistent.”

Vooralsnog zijn de reacties in Utrecht op de nieuwe organisatiestructuur louter positief. “We hadden op dezelfde voet verder kunnen gaan, aangezien er deels al zo werd gewerkt in de technische staf. Alleen denken we dat er nog meer in zit, zeker nu er meer duidelijkheid is. Garanties heb je niet, maar iedereen voelt zich hier prettig bij. Ook Jean-Paul”, klinkt het. Ook aanvoerder Willem Janssen is positief: “Niemand die nu anders naar Jean-Paul kijkt, integendeel.”