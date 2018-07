Tottenham in dubio na uitnodiging dienstplichtige Son voor Aziatische Spelen

Tottenham Hotspur moet het in de eerste weken van het nieuwe Premier League-seizoen mogelijk stellen zonder Heung-Min Son. De 26-jarige aanvaller is als dispensatiespeler opgenomen in de selectie van Zuid-Korea voor de Aziatische Spelen van volgende maand, melden diverse Engelse media maandagavond.

De Aziatische Spelen zijn een vierjaarlijks sportevenement waaraan ook een voetbaltoernooi gekoppeld is. Net zoals bij de Olympische Spelen vaardigen landen hun Onder 23-ploeg af, aangevuld door drie dispenstatiespelers. De Zuid-Koreaanse bondscoach Kim Hak-Bom heeft Son aangewezen als één van de drie dispensatiespelers, waardoor de spits van Tottenham de start van het nieuwe seizoen vrijwel zeker aan zich voorbij moet laten gaan.

De Aziatische Spelen worden vanaf 14 augustus immers gehouden in Indonesië, vier dagen na de eerste speelronde in de Premier League. De finale van het toernooi wordt gespeeld op 1 september, waardoor Son in het slechtste geval voor Tottenham de eerste vier competitiewedstrijden (Newcastle United-uit, Fulham-thuis, Manchester United-uit, Watford-uit) moet missen.

Overigens zijn the Spurs niet verplicht Son af te staan voor de Aziatische Spelen, daar het geen officieel FIFA-toernooi betreft. Sky Sports weet echter te melden dat de Engelse topclub Son waarschijnlijk niet zal tegengehouden, omdat een eventuele medaille de dienstplicht van de aanvaller zou kunnen doen vervallen. De dienstplicht van twee jaar wordt in dat geval teruggebracht tot een wapentraining van slechts vier weken.

Voor Son zou het zijn tweede grote eindtoernooi deze zomer worden, nadat hij eerder ook al met Zuid-Korea deelnam aan het WK in Rusland. Het Aziatische land eindigde in een groep met Zweden, Mexico en Duitsland uiteindelijk als derde. Son miste geen minuut en wist tegen Mexico en Duitsland zelfs te scoren.