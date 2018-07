Pogba onthult kleedkamerspeech: ‘Onze kleinkinderen zullen hierover praten’

Met een doelpunt in de WK-finale droeg Paul Pogba bij aan het succes van Frankrijk. De middenvelder maakte zondag in Moskou tegen Kroatië (4-2) de belangrijke 3-1. Ook buiten het veld speelde de 25-jarige speler van Manchester United een belangrijke rol op het WK. Voorafgaand aan de finale sprak Pogba zijn medespelers in de kleedkamer toe.

“Hier droomde ik als kleine jongen al van. Ik hoop dat we de mensen trots hebben kunnen maken”, zei Pogba na afloop tegenover diverse media. “Voor de wedstrijd zei ik tegen iedereen: ‘We zijn negentig minuten verwijderd van het realiseren van onze droom. We zijn negentig minuten verwijderd van het schrijven van geschiedenis. We zijn negentig minuten verwijderd van een feest in Frankrijk. Kinderen, en zelfs hun kinderen, zullen hierover praten. Jongens, we kunnen dit. Er zijn twee teams en een beker. Wij gaan ervoor zorgen dat zij er niet vandoor gaan met deze beker.’ Dat is alles wat ik zei”, aldus Pogba.

Antoine Griezmann was eveneens trefzeker in de finale en hij haalde vooral inspiratie uit de verloren EK-finale van twee jaar geleden. “Daar hebben we aan gewerkt”, aldus de aanvaller van Atlético Madrid. “Sindsdien is er veel veranderd. Er zijn een aantal nieuwe spelers bijgekomen en dat heeft goed voor ons uitgepakt. Het was allemaal erg positief. De wisselspelers waren nooit negatief en dat had een positieve uitwerking op ons. De trainer wist precies hoe hij de wedstrijden moest analyseren, ik ben enorm trots op dit team.”