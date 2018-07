Ronaldo verrast: ‘Moet een goede reden zijn om Real te verlaten’

Cristiano Ronaldo maakte dinsdag de overstap van Real Madrid naar Juventus. De 33-jarige aanvaller komt voor maximaal 112 miljoen euro over en volgens David Trezeguet is de transfer van de Portugees niet alleen goed voor la Vecchia Signora, maar voor het gehele Italiaanse voetbal. De oud-spits van Juventus was toch verrast door de komst van Ronaldo.

“Het was een verrassing, maar het is goed voor het Italiaanse voetbal en zal het imago van de Serie A verbeteren. Zijn talent zal de rest van de ploeg gaan motiveren”, stelt de Fransman in gesprek met Marca. “Hij wilde andere doelen stellen en blijven winnen. Met Juventus kan dat. Het is geen stap achteruit, integendeel zelfs. Er moet een goede reden zijn om Real Madrid te verlaten.”

Trezeguet stelt dat Ronaldo dit jaar echter niet in aanmerking komt voor de Ballon d’Or en beaamt dat de volgende winnaar van de prestigieuze prijs in de WK-finale speelt. “Het hangt af van het resultaat, maar het is tussen Antoine Griezmann, Kylian Mbappé en Luka Modric. Ik denk vooral aan Mbappé. Hij is sensationeel gebleken en is nog maar negentien jaar.”

De voormalig aanvaller is niet verrast dat Europese landen het WK domineerden. “Het Europese voetbal is belangrijker geworden de afgelopen jaren dat het voetbal in Zuid-Amerika. Frankrijk was een duidelijk voorbeeld van grote ambitie, meteen vanaf het begin. Engeland heeft me toch wel verrast met hun jeugdigheid, terwijl België ook spelers in de top hebben. Het is normaal dat dit continent domineert.”