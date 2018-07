‘Hij is de Balotelli van Kroatië, zijn carrière is getekend door stommiteiten’

Domogaj Vida, in Nederland bekend als ‘de knipoog-Kroaat’, staat zondag met Kroatië in de WK-finale. De verdediger is in eigen land enorm populair en ook in Oekraïne, waar hij het grootste deel van zijn voetballoopbaan doorbacht, staat hij er goed op. "Maar telkens als ik hem in de opstelling zie, hou ik mijn hart een beetje vast", zegt journalist Filip Dujic.

Op 7 december 2011 heeft Ajax de tweede plaats in de groepsfase van de Champions League voor het grijpen. Het moest heel raar lopen wanneer Olympique Lyon alsnog tweede zou worden in plaats van de Amsterdammers. Maar het zou raar lopen, want de Amsterdammers verloren thuis met 0-3 van Real Madrid, terwijl Lyon met liefst 1-7 won op bezoek bij Dinamo Zagreb. En halverwege de avond zag het er nog rooskleurig uit voor de ploeg van Frank de Boer. Ajax ging met een 0-2 achterstand de rust in, terwijl het in Zagreb 1-1 stond. Op dat moment moest Lyon nog zeven keer scoren om Ajax uit het toernooi te knikkeren.

De verbazing en ontgoocheling was groot in Amsterdam toen Lyon uiteindelijk met 1-7 won. Na afloop maakte de teleurstelling plaats voor vraagtekens en woede, mede door een verdachte actie van Vida. Na de 1-5 wil Lyon-spits Bafétimbi Gomis de bal snel uit het doel pakken, maar krijgt hij de bal uit handen van de Kroatische verdediger, met de inmiddels beruchte knipoog. Het woord ‘matchfixing’ valt al snel en Ajax eist een onderzoek van de UEFA, maar daar wordt geen gehoor aan gegeven. Het is niet de enige keer dat Vida in opspraak zou raken tijdens zijn carrière. “Zijn carrière wordt namelijk getekend door stommiteiten. Hij is een beetje de Balotelli van Kroatië”, aldus Dujic tegenover de NOS.

Ook dit WK bleef Vida niet onbesproken. Samen met Ognjen Vukojevic, scout van de Kroatische ploeg, nam Vida een filmpje op waarin hij ‘Glorie aan de Oekraïne' (Slava Ukrayini) zong. De politieke lading die de woorden met zich meebrengen, waren onbewust, zo gaf Vida aan. "We betreuren het dat het wel zo opgevat kan worden." Waar Vukojevic op staande voet ontslagen werd, kreeg Vida een reprimande van de FIFA. Veel trok hij zich daar niet van aan, want enkele dagen later was hij te zien in een filmpje waarin hij met een fles bier in zijn hand ‘Brand Belgrado, brand’ roept. Zijn verklaring was deze keer anders: ik deed de groeten aan mijn vrienden in café Beograd in Kiev, waar ik graag een biertje drink. Opnieuw kwam Vida er mee weg.

De verdediger van Besiktas gedraagt zich dit WK op het veld vooralsnog uitstekend en zijn goede spel heeft hem interesse opgeleverd vanuit Engeland. Liverpool zou liefst achttien miljoen euro geboden hebben op de verdediger. "Vida is een eenvoudige jongen, die niet altijd de consequenties begrijpt van zijn handelingen. Als voetballer wordt hij daardoor vaak onderschat. En dit WK is hij écht heel goed”, besluit Dujic.