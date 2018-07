Vermeend Ajax-doelwit: ‘Als je kiest voor het voetbal, volgt het geld vanzelf’

Kik Pierie staat voor zijn tweede seizoen in de hoofdmacht van sc Heerenveen. De zeventienjarige verdediger maakte op 26 augustus 2017 zijn debuut voor de Friese club in de Eredivisie en kwam vervolgens tot 36 officiële wedstrijden in zijn debuutjaar. De naam van Pierie is inmiddels al gelinkt aan allerlei topclubs, maar de jongeling geeft aan zijn carrière zorgvuldig op te willen bouwen.

Zo meldde de Leeuwarder Courant vorig jaar al dat Pierie op het verlanglijstje van onder meer Ajax zou staan. De jeugdinternational is echter vastberaden voor de weg der geleidelijkheid te kiezen en zich voorlopig niet te laten leiden tot financieel gewin. "Ik ben ervan overtuigd dat, op het moment dat je kiest voor het voetbal, het geld vanzelf volgt", vertelt hij in gesprek met Omrop Fryslân.

"Als je als voetballer vroeg vertrekt, naar Ajax bijvoorbeeld, en je zit daar op de bank, dan gaan je kwaliteiten ook achteruit en ben je minder interessant voor grote clubs", legt Pierie uit. "Ik zal zéker op dit moment altijd voor het voetbal kiezen. Als je dertig bent, snap ik dat je nog een klapper wil maken. Nu is dat in mijn ogen niet verstandig."

Pierie was vorig seizoen onder Jurgen Streppel basisspeler in 33 van de 34 competitiewedstrijden die Heerenveen speelde. De Friezen eindigden uiteindelijk als achtste in de reguliere competitie, waarna in de halve finales van de play-offs voor Europees voetbal werd verloren van FC Utrecht. Streppel is inmiddels in het Abe Lenstra Stadion vervangen door Jan Olde Riekerink.