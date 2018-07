Hazard: ‘De beste speler van het WK? Ik zou die titel aan mezelf geven’

Eden Hazard liet zaterdag bij vlagen weer zijn klasse zien bij Engeland. Mede dankzij de inbreng van de aanvallende middenvelder, en een doelpunt, snoepte België in Sint-Petersburg het brons af van the Three Lions (2-0). De 27-jarige Hazard maakte tegen Engeland zijn 25e interlanddoelpunt in 92 interlands.

Hazard was zonder meer een van de betere spelers van het WK en dat vindt hijzelf ook, zo vertelde hij na afloop van de troostfinale aan Het Laatste Nieuws: “Ik zou die titel aan mezelf geven, maar ik mag niet kiezen. Ik denk dat ze hem aan iemand gaan geven die de finale speelt.”

Hazard was op het WK goed voor drie doelpunten en twee assists in zes wedstrijden. Tegen Engeland was hij opnieuw ‘de beste man’ van België, vond analyticus Marc Degryse: “De 2-0 was een bekroning van een schitterend WK van Eden Hazard”, aldus de voormalig middenvelder van onder meer Club Brugge, Anderlecht en PSV.

“De Duivels zullen morgen met veel enthousiasme onthaald worden. Dit is een verdiende derde plaats, we waren een klasse beter, hadden meer individuele klasse dan Engeland. We hebben voor spektakel gezorgd in Rusland. Die derde plaats is absoluut verdiend”, besluit Degryse.