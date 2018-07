PSV breekt contract Luuk de Jong open: ‘Dit is uitstekend nieuws’

Luuk de Jong heeft zijn contract bij PSV opengebroken en verlengd. De spits tekent voor een seizoen bij en staat nu tot medio 2021 onder contract in het Philips Stadion. Dat maakt PSV zaterdag na het oefenduel met Neuchâtel Xamax (1-1) bekend via de clubsite.

De 28-jarige De Jong leek in de winter nog op weg naar Mexico, maar bleef PSV trouw en werd kampioen met de club. Hij beaamt dat een transfer altijd wel een mogelijkheid was. "Iedereen weet dat ik openstond voor alles. Zeker ook voor PSV, want ik heb het hier geweldig naar mijn zin", vertelt de spits. "De plannen van de nieuwe trainer en het beeld dat John de Jong me vanuit de club heeft geschetst, spreken me aan."

Trainer Mark van Bommel spreekt van 'uitstekend nieuws'. "Luuk is van toegevoegde waarde. Zowel qua voetbal als buiten het veld. Ik ben blij dat hij blijft." Interim technisch manager John de Jong stelt dat De Jong ervaring meebrengt, scorend vermogen heeft en een geweldige mentaliteit toont. "Daarom zijn we erg blij dat we erin geslaagd zijn om hem te behouden."

De Jong kwam in de zomer van 2014 naar PSV en won sindsdien drie landstitels met de Eindhovenaren. Afgelopen seizoen ging hij stroef van start, maar knokte hij zich terug in het elftal van toenmalig trainer Phillip Cocu. De Jong kwam uiteindelijk tot 28 optredens in de Eredivisie, waarin hij 12 keer scoorde en 5 assists gaf. In totaal staat de teller bij PSV op 125 competitiewedstrijden en 66 treffers.