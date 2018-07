Pusic luidt noodklok: ‘We hebben eigenlijk maar twaalf selectiespelers’

FC Twente is nog lang niet klaar voor het nieuwe seizoen, zo is deze week gebleken. De selectie van de Tukkers is verre van rond, aangezien de degradant slechts over twaalf selectiespelers beschikt. Over de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie is trainer Marino Pusic dan ook allesbehalve tevreden. "We zijn nu drie weken onderweg, over een maand begint de competitie al, maar we hebben het nog niet eens over een doelstelling kunnen hebben.

"We hebben eigenlijk maar twaalf selectiespelers", vertelt Pusic tegenover TC Tubantia vanuit het trainingskamp in De Lutte. "Eerlijk gezegd heb ik dit in topsport nog niet eerder meegemaakt. Ik ben van nature een optimistisch mens en als we met deze groep de competitie in gaan, zal ik altijd voor de overwinning gaan. Maar we moeten realistisch zijn.”

Over een maand gaat de competitie al van start. "We spelen onze eerste competitiewedstrijd tegen Sparta, maar als je ons nu afzet tegenover die club, dan lopen we enorm achter de feiten aan", stelt Pusic. "Er is al ontzettend veel tijd verloren gegaan. We hebben kwalitatieve impulsen nodig. Maar wat als de nieuwe spelers er eenmaal zijn? Hoe krijg je ze binnen? Hebben ze doorgetraind of niet? En dan hebben we het nog niet eens over het ontwikkelen van het team.”

De voorbereiding op het nieuwe seizoen verloopt volgens Pusic teleurstellend en hij had op meer gehoopt. “Onze huidige staat past niet bij de status van een grote club als FC Twente. Sterker nog, we hebben niet eens een status op dit moment. We moeten met Twente competitief zijn, onderling, maar ook in de competitie. Maar daar heb je wel materiaal voor nodig.”