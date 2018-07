Neymar spreekt WK-finalisten toe: ‘Jullie zijn al kampioenen’

Frankrijk en Kroatië strijden zondag in Moskou om de wereldtitel en in aanloop naar de finale heeft Neymar op Instagram zijn Franse ploeggenoot Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain en zijn voormalige ploeggenoot Ivan Rakitici van Barcelona toegesproken. De aanvaller, die met Brazilië in de kwartfinale werd uitgeschakeld door België, wenst beide spelers succes.

Mbappé en Rakitic staan zondag tegenover elkaar in Moskou, in wat voor Kroatië de eerste WK-finale ooit is. Frankrijk hoopt voor het eerst sinds 1998 de wereldtitel in de wacht te slepen. “Kylian en Ivan, mijn vrienden”, begint Neymar. “We weten hoe moeilijk het is geweest om te komen waar jullie nu zijn. Nu moeten jullie ervan genieten en plezier hebben, het is het allemaal waard geweest. Ik ben ontzettend blij voor jullie allebei en ben heel benieuwd naar de reacties van alle fans uit Frankrijk en Kroatië.”

Neymar geeft aan dat hij er nog altijd van baalt dat Brazilië de finale niet heeft gehaald. “Ik ga het niet ontkennen, ik had heel graag met een van jullie op het veld gestaan. Deze keer is het niet gebeurd, maar we gaan zien wat er in Qatar gebeurt”, aldus Neymar, doelend op het WK over drieënhalf jaar. “Ik hoop dat jullie zondag veel plezier hebben. Wat het resultaat ook zal zijn, vergeet niet dat jullie al kampioenen zijn. Ik ben er trots op dat ik jullie mijn vrienden mag noemen en de voetbalwereld mag trots zijn op deze finale.”