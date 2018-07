Veldwijk wil wat goedmaken met Fraser: ‘Ik heb toen een andere keuze gemaakt’

Sparta Rotterdam verloste Lars Veldwijk deze zomer uit zijn sportieve lijden bij FC Groningen. Trainer Henk Fraser heeft een belangrijke rol voor de 26-jarige spits in gedachten en liet hem vorige week in het met 1-10 gewonnen oefenduel met de amateurs van VOC als aanvoerder van de Spangenaren beginnen.

“Het verbaast me dat ik aanvoerder was. Ik ben één van de oudere jongens. Die verantwoordelijkheid wil ik graag nemen. Ik hoop dat ik in die rol aanvoerder en doelpuntenmaker van Sparta kan worden”, zegt Veldwijk in gesprek met RTV Rijnmond. “Het is voor een spits fijn als je doelpunten maakt, zeker als je een tijd niet gespeeld hebt. Het is mooi om te zien dat die bal er toch nog ingaat.”

“We moeten wennen, want we spelen een systeem dat voor veel jongens nieuw is”, concludeert de spits. Fraser is naar eigen zeggen gecharmeerd van Veldwijk en verwacht veel van hem. “Hij zal een speler zijn die de ploeg met een aantal jongens moet gaan dragen. Ik denk dat het voor hem een mooie uitdaging kan zijn. Het is niet zo dat we elkaar super goed kennen. Maar wat is goed in het voetbal? In ieder geval goed genoeg om er nu een goed gevoel bij te hebben.”

“Ik houd van mensen die een eigen mening hebben en zelfverzekerd zijn: mannen die buiten het veld voor sommigen irritant kunnen zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat zij in het veld ook de mannen zullen zijn, dus dat is dan ook wat ik van ze eis”, stelt Fraser, die Veldwijk eerder naar Vitesse wilde halen. De spits wil het vertrouwen van de trainer nu terugbetalen. “Ik heb toen een andere keuze gemaakt, waar ik achteraf veel spijt van heb. Ik heb dus wat goed te maken.”