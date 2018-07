Van Geel houdt deur Clasie op een kier: ‘Daar moet je altijd voor open staan’

Feyenoord lijkt zo goed als klaar op de transfermarkt. Technisch directeur Martin van Geel laat in gesprek met RTV Rijnmond weten dat de selectie van de Rotterdammers rond is. Alleen als er nog spelers vertrekken, lijkt Feyenoord zich te roeren op de transfermarkt. Jordy Clasie gaf aan graag terug te willen keren bij zijn oude werkgever en Van Geel laat doorschemeren dat er voor hem misschien nog wel een plekje in de selectie ingeruimd kan worden.

“De selectie is rond. Met Ayoub, Sinisterra en de terugkerende WK-gangers zijn we straks weer compleet, maar als wij de kans krijgen om spelers toe te voegen die een goede impuls geven aan de selectie zullen we dat zeker niet nalaten”, aldus Van Geel, zonder aan te geven of Clasie een serieuze optie is. “Jordy Clasie is natuurlijk een fantastische speler, echt een kind van de club. Als hij aangeeft dat hij een terugkeer wel ziet zitten moet je daar altijd voor open staan. We houden altijd goed contact met de mensen die hier vertrekken. Als die jongens aangeven terug te willen keren staan wij daar op voorhand altijd voor open.”

Van Nicolai Jörgensen werd verwacht dat hij na het WK een stap hogerop zou maken. De Deense spits stelde echter teleur in Rusland en zijn kansen op een mooie transfer zijn niet vergroot. "Er wordt enorm naar hem uitgehaald om zijn prestaties op dit WK, maar ik denk dat alle spitsen het dit WK erg moeilijk hebben gehad”, aldus Van Geel.

Newcastle United meldde zich in januari bij Feyenoord voor de spits en ondanks een hoog bod liet de club hem niet gaan. “Wij vinden het een totaal gebrek aan ambitie als je een van je beste spelers halverwege het seizoen verkoopt. Daarmee geef je een heel slecht signaal af naar je spelers en het legioen. Bij een financieel gezond Feyenoord is het echt niet nodig om Jörgensen zomaar te verkopen en ik heb dan ook geen spijt dat we dat niet gedaan hebben