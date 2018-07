‘Real Madrid neemt Courtois voor 35 miljoen euro over van Chelsea’

Thibaut Courtois staat mogelijk voor een terugkeer naar LaLiga. Het programma El Chiringuito de Jugones claimt dat Real Madrid de 26-jarige doelman voor een transfersom van 35 miljoen euro zal overnemen van Chelsea.

De club uit Londen zal Courtois niet kwijt willen, maar de 64-voudig international van België heeft nog maar een contract voor één seizoen en dus zal hij deze zomer of komende winter verkocht moeten worden om Chelsea nog een vergoeding op te leveren. De transfer wordt na het WK bekendgemaakt; Courtois speelt zaterdag nog in Sint-Petersburg tegen Engeland.

Als een verrassing zou een overstap van Courtois naar Spanje niet geheel komen. Hij liet eerder dit jaar weten dat zijn hart in Madrid ligt omdat zijn twee kinderen daar wonen. Daar heeft Courtois het ‘niet gemakkelijk’ mee: “Ik denk niet dat Florentino Pérez mij zal bellen, maar hij zal contact opnemen met mijn zaakwaarnemer en ik zal naar hem luisteren.”

Tien dagen geleden voegde Courtois daaraan toe dat Londen en Madrid ‘geweldig’ zijn: “Het punt is: mijn kinderen wonen in Madrid. Ik wil ze graag dichtbij hebben. Dat betekent niet per se dat ik terug ga naar Spanje, maar voor mij zijn ze wel erg belangrijk. Ik ga iets doen om ze meer te kunnen zien.” Bij Real zou Courtois de concurrentie aan moeten gaan met Keylor Navas, Kiko Casilla en Andriy Lunin.