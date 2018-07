Oud-ploeggenoot van Ronaldo wijst naar ‘Messi-obsessie’: ‘Ik ben verrast’

De komst van Cristiano Ronaldo naar Juventus heeft veel losgemaakt in Italië. De 33-jarige aanvaller komt voor maximaal 112 miljoen euro over van Real Madrid en tekent voor vier seizoenen in Turijn, waarbij de Portugees bijna dertig miljoen euro per jaar gaat verdienen. Clubicoon Alessandro Del Piero is verheugd met de transfer, terwijl Ryan Giggs zich afvraagt waarom Ronaldo Real verlaat.

“Het is geweldig voor Juventus, voor de hele stad Turijn en het hele Italiaanse voetbal, dat we hier kunnen genieten van wat hij nog steeds kan", wordt Del Piero, oud-aanvaller van la Vecchia Signora, geciteerd door Sky Italia. “Ik denk dat Ronaldo voor een hoger niveau in de Italiaanse competitie gaat zorgen. Mensen over de hele wereld praten nu over Juventus, Turijn en Italië. Dat is al vele jaren niet meer gebeurd."

“Juventus wil de Champions League winnen, maar wil vooral ook in één adem genoemd worden met de grootste clubs ter wereld. Sinds 2006 heeft het Italiaanse voetbal het moeilijker. De komst van Ronaldo naar Juventus zorgt ervoor dat de Serie A en het Italiaanse voetbal weer populairder worden. De honger die hij heeft om steeds weer de beste te willen zijn is wat ervoor zorgt dat hij zo goed is, naast natuurlijk zijn kwaliteiten als voetballer."

Giggs is verbaasd dat Ronaldo de overstap naar Juventus maakt, zo meldt de oud-voetballer bij ITV. “Ik ben verrast. Het is een grote uitdaging voor hem, hij gaat naar een grote club. Dan heb je dat op je palmares: Real Madrid, Manchester United, Juventus. Dat is me wat. Hij is geobsedeerd om beter te zijn dan Lionel Messi. Hij heeft nu zoiets van: 'Ik heb het in Engeland en Spanje gedaan, nu Italië.' Misschien is dat ook zijn beweegreden. Dat hij zichzelf afvraagt: ‘Ben ik beter dan Messi?’”