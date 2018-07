LaLiga maakt zich geen zorgen: ‘Real is groter dan het merk Ronaldo’

Cristiano Ronaldo rondde dinsdag zijn transfer naar Juventus af. De club uit Turijn betaalt honderd miljoen euro aan Real Madrid, een transfersom die door variabelen met twaalf miljoen kan oplopen. Met het vertrek van de Portugees verliest LaLiga een van de grootste voetbalsterren aller tijden.

Javier Tebas, de voorzitter van de competitieorganisatie, denkt echter niet dat de aftocht van Ronaldo LaLiga veel pijn zal doen: “Vanwege al het werk dat de afgelopen jaren gedaan is, hebben deze transfers niet meer zoveel impact. Een paar jaar geleden zou ik bezorgd zijn geweest, maar nu veel minder. Het is niet dezelfde klap.”

“We zijn niet zo afhankelijk van individuele voetballers of van de transfermarkt als in het verleden. LaLiga is groter dan welke individuele speler dan ook, terwijl Real Madrid groter is dan enkel het merk Cristiano Ronaldo”, besluit Tebas. De 33-jarige Ronaldo tekent in Turijn een contract voor vier seizoenen en is erop gebrand om ook in de Serie A te schitteren.

Niet iedereen is ervan overtuigd dat dit CR7 gaat lukken. Onder anderen Arrigo Sacchi, voormalig trainer van onder meer AC Milan, heeft zijn twijfels: “Juventus heeft de laatste jaren duidelijke leiders gehad. Er waren salarisverschillen in de selectie, maar voor de rest golden de regels voor iedereen. Dat gaat nu dus ook gelden voor Ronaldo. Lukt dat niet, dan kunnen er problemen ontstaan in de kleedkamer”, aldus Sacchi.

“De kleedkamer is altijd geweldig gemanaged door de clubleiding en Massimiliano Allegri heeft daar ook altijd in belangrijke hand in gehad. De Champions League? Juventus aast op de droom van alle fans: de grootste competitie van de wereld winnen. Als je die wint, dan stijg je boven de rest uit, verdien je veel geld en vergaar je onmetelijk veel prestige”, besluit de 72-jarige Italiaan in een interview met Canale 5.