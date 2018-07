Mbappé kan het niet geloven: ‘Ik was toen nog niet geboren’

Frankrijk plaatste zich dinsdagavond voor de WK-finale ten koste van België. De Rode Duivels werden in Sint-Petersburg met 1-0 verslagen door een doelpunt van Samuel Umtiti in de tweede helft. Na afloop waren Antoine Griezmann en Kylian Mbappé, twee van de uitblinkers aan Franse zijde, uitzinnig van vreugde.

De ploeg van bondscoach Didier Deschamps speelde niet hun beste wedstrijd van het WK, maar boekte welk het gewenste resultaat. "Ik ben erg blij met het optreden van mijn ploeggenoten. We hebben sterk verdedigd en gescoord uit een vrije trap. Dit was zoals we het bij Atlético doen, ik voelde me daarom wel thuis", zei Griezmann na afloop tegenover TF1. De aanvaller van Frankrijk erkende in tranen dat de druk op de schouders van de nationale ploeg groot is na de verloren EK-finale van twee jaar geleden. “Ja, het is de spanning. Dat laat je dan allemaal los, maar het is genieten. Het is geweldig om te zien hoeveel vreugde we de mensen kunnen bezorgen.”

Twintig jaar nadat Frankrijk wereldkampioen werd, kan dat kunstje herhaald worden. "Ik was nog niet geboren toen, dus ik heb nog nooit mensen feest zien vieren op de Champs-Élysées”, aldus Mbappé. “Het is nog niet te beseffen dit, ik zit middenin een droom. Zelfs in mijn grootste dromen had ik dit niet kunnen bedenken en ik ben een grote dromer.”

“Dit is werkelijk iets uitzonderlijks”, voegde Deschamps toe. “Ik ben heel erg blij voor mijn spelers. Ze zijn jong, ze hebben karakter, mentaliteit en kwaliteit. Ik neem mijn petje af voor mijn ploeg en mijn staf. We zijn al 49 dagen samen. Dit succes is de verdienste van iedereen. Ik ben een trotse bondscoach.”