Marco van Ginkel acht maanden aan de kant na knieoperatie

Marco van Ginkel is dinsdag met succes geopereerd aan zijn knie. De Oranje-international had al langer last van zijn knie en een operatie was noodzakelijk. Zijn werkgever Chelsea laat via de officiële kanalen weten dat de middenvelder naar verwachting acht maanden nodig heeft om volledig te herstellen. Op zijn vroegst komt hij dan pas in maart weer in actie.

Van Ginkel kampt al jaren met knieklachten en aan het einde van vorig seizoen speelden deze klachten opnieuw op. In de slotfase van het afgelopen seizoen moest hij hierdoor al verstek laten gaan. Ook de interlands van Oranje tegen Slowakije en Italië liet hij in mei al aan zich voorbij gaan. In overleg met Chelsea is besloten om over te gaan tot een operatie. Het was al bekend dat hij geruime tijd niet inzetbaar zou zijn en daarom besloot PSV om hem niet voor een vierde keer te huren.

Van Ginkel werd onlangs nog in verband gebracht met een overstap naar Fenerbahçe, maar na zijn operatie zal de middenvelder een transfer voorlopig uit zijn hoofd moeten zetten. Zijn contract op Stamford Bridge loopt door tot medio 2020. Hij mag zich al sinds 2013 speler van the Blues noemen, maar wist het vooralsnog niet te maken in het shirt van Chelsea. Hij werd uitgeleend aan AC Milan, Stoke City en tot drie keer toe aan PSV.