FIFA doet weer onderzoek na nieuwe ‘onschuldige’ video van Vida

Domagoj Vida is weer het gesprek van de dag. De Kroatische verdediger raakte in opspraak nadat hij samen met staflid Ognjen Vukojevic pro-Oekraïense leuzen debiteerden, waarna Vida een waarschuwing kreeg van de FIFA. Nu is een nieuw filmpje opgedoken en FIFA onderzoekt momenteel de situatie, zo meldt onder meer de BBC. Het lijkt echter te gaan om een groet naar bekenden van Vida in plaats van provocatie.

Vida, speler van Besiktas, en Vukojevic speelden eerder samen bij Dinamo Kiev en koesteren nog altijd liefde voor die club. "Leve Oekraïne" en "Deze overwinning is voor Dinamo Oekraïne" zeiden Vida en Vukojevic terwijl ze zichzelf filmden. Deze teksten liggen politiek gevoelig in Rusland, dat de afgelopen jaren in conflict is met Oekraïne. Vida kwam eraf met een waarschuwing van de FIFA.

In een nieuwe video dat dinsdag is opgedoken viert Vida, net als bij het vorige filmpje, feest na de kwalificatie naar de halve finale, nadat Rusland met strafschoppen werd uitgeschakeld. De verdediger roept, zittend naast staflid Ivica Olic en met een biertje in de hand, onder meer "Leve Oekraïne" en "Belgrado vlamt". FIFA doet onderzoek, zo meldt de BBC, maar de teksten van Vida lijken onschuldig.

'Belgrade' is namelijk een restaurant in Kiev dat wordt gerund door zijn goede vriend Jovan, een Serviër. Vida kwam, toen hij bij Dinamo Kiev speelde, daar regelmatig over de vloer. Aan het eind van de video geeft hij Jovan nog een kus, waardoor het onderzoek van de FIFA overtrokken lijkt. Vida ontkende eerder al dat hij kwade bedoelingen had met de video en zei dat zijn boodschap bedoeld was voor goede vrienden in Oekraïne.